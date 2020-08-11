Меленковский район, Владимирская область, , 18:16 — REGNUM Во Владимирской области через суд вернул себе должность полицейский дознаватель, уволенный из-за поездки за границу. Об этом ИА REGNUM 11 августа сообщила пресс-служба Меленковского районного суда.

В своём иске полицейский потребовал признать незаконными заключение служебной проверки и приказ о его увольнении со службы в органах внутренних дел, восстановить его на службе и выплатить компенсацию за вынужденный прогул. Сотрудника уволили за то, что он скрыл от руководства факт выезда за пределы Российской Федерации во время отпуска. Наказание он посчитал несправедливым, аргументируя это тем, что его проступок не опорочил честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.

Суд согласился с этими доводами и признал выводы заключения служебной проверки «следствием ошибочного толкования норм материального права». В действиях уволенного полицейского суд усмотрел признаки нарушения служебной дисциплины. Иск был удовлетворён.