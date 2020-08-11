Воронеж, , 17:59 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего руководителя департамента культуры Воронежской области поступило на рассмотрение в Центральный суд Воронежа, сообщила 11 августа пресс-служба суда. Она, а также второй фигурант дела обвиняются в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в крупном размере.

Согласно материалам дела, бывшая чиновница и её родственник обвиняются следствием в хищении хищение бюджетных денежных средств, выделенных в рамках организации и проведения благотворительного вечера «Рождественские встречи». Следователи считают, что фигурантами было похищено 870 тыс. рублей. Первое, предварительное слушание по делу назначено на 14 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве в отношении 43-летней бывшей сотрудницы департамента культуры Воронежской области, а также ее 39-летнего родственника и 48-летнего знакомого стало известно в июле 2019 года.

Благотворительный рождественский губернаторский вечер проводится в Воронеже традиционно с 2010 года. Помимо концерта, в рамках вечера проводится аукцион с выставлением предметов искусства, вырученные деньги направляются на поддержку одаренных детей.

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