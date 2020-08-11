Валдай, Новгородская область, , 17:52 — REGNUM Народный артист Александр Ширвиндт попал в дорожную аварию в городе Валдай Новгородской области. В автомобиле, с которым столкнулся внедорожник актёра, пострадала женщина.

Александр Ширвиндт на месте ДТП в Валдае (цитата группы «Валдай» в соцсети «ВКонтакте") Https://vk.com/valdaycom

Как сообщает портал valday.com, ДТП произошло 11 августа около 12:40 мск на перекрёстке улиц Ленина и Совхозной.

Управлявший пикапом Mitsubishi L200 Александр Ширвиндт, по предварительным данным, проезжая по ул. Ленина, проигнорировал знак «Уступи дорогу» и совершил столкновение с автомобилем Renault Sandero.

«Пассажирка «Рено» с травмами руки была госпитализирована в Валдайскую ЦРБ. С Александром Анатольевичем и сопровождавшими его лицами всё в порядке», — пишет источник.

«Он летел и не тормозил вообще, я еле оттормозился перед ним…», — пишет в группе «Валдай» в соцсети один из пользователей.

«Они в Валдае чувствуют себя мажорами», — добавляет другой, имея в виду гостей из столицы.

«Судя по всему, выезжал по Ленина со стороны города. Но там, действительно, из-за кустов никакого обзора на дорогу слева», — замечает один из местных жителей в защиту артиста.