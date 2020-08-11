Вологда, , 17:33 — REGNUM Начальника департамента культуры и туризма правительства Вологодской области Владимира Осиповского подозревают в мошенничестве. Чиновник задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном УМВД, чиновника задержали 10 августа сотрудники УЭБ и ПК УМВД.

По данным СМИ, Осиповский может быть замешан в деле о двойной оплате контрактов подведомственного департаменту учреждения. Предположительно, речь идёт о Вологодской областной филармонии.

В региональном правительстве ситуацию не комментируют, Осиповский официально отправлен в отпуск с 11 августа.