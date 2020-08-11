п.г.т. Ивня, , 17:11 — REGNUM Женщину с двумя малолетними детьми спасли соседи из горящего дома в Ивнянском районе Белгородской области. Огнём была повреждена вся кровля, коридор и кухня, сообщили 11 августа в пресс-службе регионального управления МЧС.

Очевидцы обратили внимание, что из дома на улице Рассветная в посёлке Ивня из-под кровли идет чёрный дым. Соседи вызвали спасателей и сами поспешили на помощь к строению. Один из очевидцев попытался открыть входную дверь, однако она была закрыта изнутри, а из окна горящего коридора доносился детский плач. Мужчины разбили окно, забрались в дом и обнаружили на полу коридора маленькую девочку. Ребёнка через окно передали соседке. Двое других мужчин помогли выбраться из горящего дома женщине с мальчиком 2017 года рождения. Приехавшие на место ЧП пожарные менее чем за час ликвидировали огонь.

По предварительным данным, причиной пожара стала детская шалость с огнём. Девочку 2019 года рождения доставили в медицинское учреждение.