Александров, Владимирская область, , 16:56 — REGNUM В городе Александрове Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Москвы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону, его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть несовершеннолетнего потерпевшего.

По версии следствия, ночью 9 августа у жителя Москвы возник конфликт с местным жителем «из-за ревности к девушке». Он избил 17-летнего подростка, нанеся удары в область головы. От полученных травм тот скончался на месте.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемого задержали, его собираются заключить под стражу. Он признался в содеянном. Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности.