Курган, , 16:54 — REGNUM В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту гибели пятилетней девочки от удара током. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, трагедия произошла днём 10 августа в Каргапольском районе. Девочка вышла во двор своего дома, где задела лежавший на земле электрический удлинитель, который находился под напряжением. Ребёнок скончался на месте.

Удлинитель имел участок с повреждённой изоляцией, использовался для производства ремонтных работ во дворе дома.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).