Удомля, Тверская область, , 16:46 — REGNUM Задымление произошло на Калининской АЭС (Удомля Тверской области) в ходе пробного пуска дизеля-генератора 11 августа.

«При проведении планового опробования дизель-генератора под полной нагрузкой зафиксировано увеличение объема дыма из газовыхлопного коллектора. Возгорания не было. Дизель-генератор находится не в основном здании станции, ситуация не повлияла на работу оборудования, нарушение условий безопасности нет, радиационный фон в районе станции и прилегающей территории находится в норме», — цитирует ТАСС представителя АЭС.

Калининская АЭС расположена на севере Тверской области в 150 км от города Тверь, на южном берегу озера Удомля. Станция выдает мощность в объединенную энергосистему по высоковольтным линиям на Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир, Череповец. На АЭС в настоящее время в работе находятся энергоблоки №2 и №3, энергоблоки №1 и №4 находятся в плановом капремонте