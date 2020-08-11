Мехико, , 16:14 — REGNUM Десять человек погибли в ходе дорожной аварии в Мексике, пишет 11 августа El Heraldo de Mexico.

Кроме того, 25 человек получили травмы различной степени тяжести. Авария произошла утром сегодня, 11 августа.

Одним из транспортных средств, попавших в ДТП, оказался пассажирский автобус, который перевернулся, следуя из мексиканской столицы в город Толуку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Мексике в конце июля в отставку был отправлен министр транспорта Хавьер Хименес Эсприу.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Мексики объявил об отставке министра транспорта