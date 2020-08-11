Симферополь, , 16:11 — REGNUM В Крыму двое братьев предстанут перед судом по обвинению в участии в преступном сообществе и незаконной организации азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным следствия, преступное сообщество создал и возглавил 42-летний житель города Нижнего Новгорода, который предложил двум братьям, также жителям Нижнего Новгорода, войти в состав преступной группы и руководить «структурными подразделениями» на территории Республики Крым и города Севастополя. Братья согласились и, по данным следствия, с 2016 по 2019 год осуществляли организацию и проведение незаконных азартных игр на территории городов Севастополя и Керчи. Они контролировали работу зала виртуальных игровых автоматов, вели учёт преступных доходов, осуществляли подбор персонала. Общий незаконный доход от деятельности преступного сообщества оценивается следователями в 220 млн рублей.

Свою вину обвиняемые признали в полном объеме и дали признательные показания, с ними заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Расследование уголовного дела в отношении других участников преступного сообщества продолжается.