Владимир, , 15:44 — REGNUM Во Владимирской области перед судом предстанет 22-летняя жительница Гороховецкого района, которую обвиняют в распространении порнографических снимков её трёхлетней дочери. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в феврале 2020 года женщина на свой мобильный телефон сделала несколько детальных фотографий своей спящей обнаженной трёхлетней дочери, и отправила их «неустановленному лицу» в социальной сети «ВКонтакте».

Было возбуждено уголовное дело по статье «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, то есть фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления и распространения порнографических материалов, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)».

Женщина признала вину и раскаялась. Дело направлено в суд, обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.