Санкт-Петербург, , 15:39 — REGNUM В Петербурге капитан прогулочного судна «Афалина» с пассажирами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение судна с опорой Прачечного моста на реке Фонтанке. В результате ЧП пострадали пассажиры, трое из них были госпитализированы.

Опасный инцидент произошел еще 2 августа, но известно о нем стало только сегодня.

Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО, сообщение о происшествии поступило от очевидцев в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте.

Прибывшие сотрудники транспортной полиции установили, что 44-летний капитан судна катал экскурсантов по Неве и другим водным артериям Петербурга, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

«Во время прохода под Прачечным мостом он дважды совершил столкновение с его опорой. В результате трое пассажиров получили травмы. Они доставлены в одну из больниц Петербурга <…> механические повреждения также получил мост и судно», — отметили в пресс-службе УТ МВД на транспорте по СЗФО.

Видео момента столкновения (предоставлено УТ МВД РФ на транспорте по СЗФО)

Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России в отношении 44-летнего судоводителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). За это грозит до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, ночью 2 августа судоводитель теплохода «Афалина» за денежное вознаграждение в размере 14 тысяч рублей организовал прогулочную экскурсию для группы пассажиров по реке Нева.

«Ввиду нахождения подозреваемого в состоянии алкогольного опьянения, произошло столкновение теплохода с правой опорой Прачечного моста, расположенного вблизи набережной Кутузова», — подтвердили случившееся в СКР.

Трое пассажиров получили телесные повреждения, не причинившие вред здоровью.

Идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему.