Тбилиси, , 15:27 — REGNUM Следователи в Грузии установили подробности смерти 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили. Об этом говорится в опубликованном 11 августа заявлении Генпрокуратуры Грузии.

В ведомстве сообщили, что спортсмена окружила группа молодых людей и стала избивать его, не позволяя убежать. Избитого юношу бросили в реку.

«Жестоко избитый Георгий Шакарашвили был брошен нападавшими в реку Арагви, в результате чего скончался», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Обвинение в умышленном убийстве выдвинуто пятерым молодым людям. Двоим из них еще не исполнилось 17 лет.

Напомним, тело Шакарашвили обнаружили в реке. Экспертиза установила, что он захлебнулся. На теле футболиста были обнаружены следы от побоев твердым предметом. У одного из задержанных по этому делу изъята металлическая бейсбольная бита.

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