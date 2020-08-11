Киев, , 14:54 — REGNUM В Днепропетровске (переименован в Днепр) столкнулись грузовик и маршрутное такси Mercedes Sprinter. Об этом сообщили 11 августа в пресс-службе Национальной полиции Днепропетровской области.

«По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек», — сказано в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что грузовик выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский микроавтобус.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ивано-Франковской области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Погибли три человека, пострадали двое, в том числе маленький ребёнок.

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