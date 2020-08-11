Абакан, , 14:32 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела по обвинению жительницы Усть-Абаканского района Хакасии в двойном убийстве на почве ревности. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 августа в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, женщина развелась со своим супругом в 2019 году. Через несколько месяцев она узнала, что бывший муж сожительствует с другой женщиной. Приревновав экс-супруга, она решила расправиться с обоими.

Ночью 14 февраля 2020 года женщина через незапертую дверь проникла в дом, где проживал её бывший 45-летний супруг вместе с 38-летней сожительницей. Злоумышленница взяла с собой нож. Она прошла в комнату, где спали потерпевшие, и нанесла мужчине несколько ножевых ударов. Затем она также с помощью ножа расправилась с женщиной. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае 18-летний житель города Дудинка обвиняется в убийстве на почве ревности.

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