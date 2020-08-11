Томск, , 14:04 — REGNUM В Томской области после обрушения на стройплощадке возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 11 августа в следственном управлении СКР по региону.

ЧП произошло днём 10 августа при строительстве школы в деревне Кисловка томского микрорайона «Северный». По предварительным данным, работники строительной компании допустили нарушение правил безопасности. В результате обрушилась плита перекрытия. Пострадали четыре работника строительной компании. Они госпитализированы с различными травмами, одному причинён тяжкий вред здоровью. Также происшествие повлекло причинение крупного ущерба.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее региональный СК проводил проверку по факту обрушения строительной конструкции на стройплощадке.

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