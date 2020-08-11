Уфа, , 13:55 — REGNUM Мужчину подозревают в намерении поджечь здание администрации Нефтекамска в Башкирии. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

ФСБ Securitylab.ru

По сообщению пресс-службы ведомства, подозреваемый планировал поджечь здание городской администрации при помощи самодельного устройства. Сотрудники УФСБ узнали об этом и его задержали.

Отмечается, что подозреваемый планировал таким образом дестабилизировать работу государственных органов и внушить протестную активность против конституционного строя. К этому он призывал в интернете.

Сообщается, что подозреваемый был задержан во время подготовки к террористическому акту.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники силового ведомства изъяли у подозреваемого мобильные телефоны, компьютер, в которых были сохранены видео со способом изготовления зажигательных смесей.