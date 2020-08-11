Новочебоксарск, Чувашия, 11 августа 2020, 13:31 — REGNUM В Чувашии направлено в суд уголовное дело в отношении 16-летнего новочебоксарца, которого обвиняют в краже 320 тыс. рублей. Пострадавшим по делу проходит его 74-летний дед, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.
Правоохранители установили, что зимой 2020 года в Новочебоксарске дед передал своему внуку-подростку банковскую карту с просьбой приобрести для него продукты питания.
16-летнему подростку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража в крупном размере»). Дело передано в суд.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах завершено расследование уголовного дела по факту ограбления инвалида, которое совершили «трое в медицинских масках». Установлены все трое подозреваемых, из них двое мужчин ранее неоднократно судимы.
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