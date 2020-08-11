Новочебоксарск, Чувашия, , 13:31 — REGNUM В Чувашии направлено в суд уголовное дело в отношении 16-летнего новочебоксарца, которого обвиняют в краже 320 тыс. рублей. Пострадавшим по делу проходит его 74-летний дед, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Правоохранители установили, что зимой 2020 года в Новочебоксарске дед передал своему внуку-подростку банковскую карту с просьбой приобрести для него продукты питания.

«Злоумышленник установил себе на телефон мобильное приложение, через которое перевел часть средств со сберегательного счета дедушки на свой счет. Таким образом он похитил более 320 тыс. рублей», — говорят в следственном управлении.

16-летнему подростку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража в крупном размере»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах завершено расследование уголовного дела по факту ограбления инвалида, которое совершили «трое в медицинских масках». Установлены все трое подозреваемых, из них двое мужчин ранее неоднократно судимы.

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