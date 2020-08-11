Красногорск, , 13:15 — REGNUM В общей сложности 35 нарушений было выявлено на аттракционах Подмосковья. Об этом 11 августа сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Проверочные мероприятия происходили в период с 30 июля по 7 августа. Рейды были организованы в городских парках, торгово-развлекательных центрах и других местах массового отдыха Подмосковья. Всего было проверено 623 аттракциона, сообщил глава регионального Минсельхозпрода Андрей Разин.

«За весь период операции выявлено 35 случаев нарушений при эксплуатации аттракционов. Из них — 20 аттракционов были не зарегистрированы в установленном порядке, 15 — эксплуатировались с нарушением технических требований. Сумма наложенных штрафов составила 103 тысяч рублей», — заявил Разин.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье для участия в армейском конкурсе прибыла команда из Китая