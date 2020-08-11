Екатеринбург, , 13:00 — REGNUM Екатеринбургские полицейские проводят проверку по жалобам на пьяных соседей, терроризирующих жильцов дома на ул. Бажова, 161. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Все участники конфликта уже установлены, они опрошены представителями полиции. Начала проверка.

«Пострадавшие направлены на судебно-медицинское освидетельствование для установления тяжести вреда здоровью и квалификации правонарушения», — сообщили в пресс-службе управления порталу «Е1».

По итогам проверки в полиции примут процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно жалобам жильцов, пьяные дебоширы неоднократно мешали своим соседям. Граждан уже задерживали, после этого они решили отомстить и напали на людей, вызвавших полицию.

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