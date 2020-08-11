Екатеринбург, , 12:33 — REGNUM Жители Екатеринбурга жалуются на агрессивных соседей, которые, по их словам, держат в страхе дом на ул. Бажова, 161. Об этом сообщают сами жильцы.

Как передаёт портал «Е1», по подозрениям граждан, один из неоднократно судимых жильцов устроит в своей квартире притон. Жители подозревают, что мужчина дружит с участковым, что помогает ему избегать наказания.

5 августа 2020 года дебоширы устроили потасовку, соседи вызвали полицию. Задержанных вскоре отпустили, после чего они в ответ напали на вызвавших полицию жителей, угрожая ножами. Нападавших вновь задержали, но через два дня они были отпущены.

«Мы боимся за свои жизни и стараемся не выходить на улицу после наступления темноты», — рассказала одна из жительниц.

Жители уже обратились в полицию, прокуратуру и Следственный комитет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одной из многоэтажек Екатеринбурга выстрелили в мужчину, гостившего у своей подруги. В стрельбе подозревают бывшего спутника женщины, он задержан.

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