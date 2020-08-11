Надымский район, Ямало-Ненецкий АО, , 12:31 — REGNUM На Ямале в селе Кутопьюган после сильного ливня со свай съехал дом. Об этом сообщает администрация Надымского района.

ЧП случилось в 6:50 по местному времени (4:50 мск). После грозы и сильного ливня подмыло сваи четырёхквартирного дома №7 по улице 70 лет Октября. После того, как сваи обломились, дом съехал с них примерно на полметра, стены и пол дали трещины.

В доме проживает семь человек. Пострадавших нет, сообщают в районной администрации.

Исполняющий обязанности главы Надымского района Дмитрий Жаромских выехал на место происшествия, чтобы решить вопрос расселения оставшихся без крыши над головой людей.