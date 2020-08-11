Малоярославец, Калужская область, , 14:03 — REGNUM К 19 годам лишения свободы приговорён Калужским областным судом житель Малоярославца за убийство 93-летнего инвалида Великой Отечественной войны. Об этом 11 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Диана Титарова.

19 августа 2019 года 36-летний мужчина, нуждаясь в деньгах на покупку наркотиков, пришел на квартиру 93-летнего инвалида Великой Отечественной войны, где ранее устанавливал пластиковые окна, и попросил денег взаймы. Пенсионер передал злоумышленнику 400 рублей, которых последнему показалось мало. Тогда злоумышленник напал на пожилого человека и забил до смерти. Потерпевший скончался на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы. Затем подсудимый забрал из квартиры свыше 50 тыс. рублей и с похищенными деньгами отправился в Калугу, где на железнодорожной станции эти деньги у него украли. Мужчина обратился в полицию с заявлением о краже. При выяснении обстоятельств пропажи денег сотрудники полиции установили причастность мужчины к убийству.

Осуждённый также обвинён в мошенничестве и кражах на территории Малоярославца.

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