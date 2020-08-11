Грозный, , 12:27 — REGNUM В Чечне сорвалась в пропасть автомашина Toyota Camry. Погиб один человек, еще трое доставлены в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел на автодороге Буни-Макажой в Веденском районе. Водитель не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина упала в ущелье. Получивший травмы 42-летний пассажир скончался на месте происшествия. Сам водитель и еще два пассажира в возрасте от 22 до 25 лет госпитализированы в больницу города Шали.

По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в настоящее время проводится проверка.

С начала 2020 года МВД по Чечне отмечает снижение количества зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий. Также снизилось на 52,5% по сравнению с тем же периодом 2019 года количество погибших в результате ДТП.