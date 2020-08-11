Пермь, , 12:24 — REGNUM В Перми пятилетняя девочка с травмой пальца более двух часов ожидала медицинской помощи. Об этом в социальных сетях рассказала мать ребенка Юлия.

По словам женщины, инцидент произошел 6 августа, руку девочки придавило железными воротами. У ребёнка оказалась отрезана верхняя фаланга безымянного пальца левой руки.

Девочке оказали первую помощь, в скорой посоветовали как можно быстрее ехать в больницу. Ребенка увезли в пермскую детскую краевую клиническую больницу, которая находится в 70 км от города, где произошел несчастный случай.

По словам матери, с момента травмы до приезда в больницу прошло 1,5 часа, еще 45 минут ребёнок провел в приемном отделении, пока родители заполняли документы. Спустя 2,5 часа девочке провели операцию, но палец спасти не удалось. Вместе с тем, уточнила женщина, палец ребенка всё время был в холоде. Юлия также заявила, что столкнулась в больнице с хамством администратора в свой адрес.

Мать ребенка обратилась в краевое министерство здравоохранение с просьбой проверить медицинское учреждение и оценить работу врачей.

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