Тбилиси, , 12:25 — REGNUM К делу о гибели 23-летней программистки Тамар Бачалиашвили в Грузии могут подключиться сотрудники Федерального бюро расследования США. Об этом 11 августа сообщил журналистам министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, сообщает телеканал «Рустави 2».

Глава МВД рассказал, что расследование приближается к завершению, но возможно, что следователями будет нужна помощь американских коллег.

«Если понадобится, к делу подключится ФСБ, скорее всего, по вопросу проведения экспертизы», — сказал Гомелаури.

Напомним, Тамар Бачалиашвили обнаружили мертвой в собственном автомобиле. Признаков насильственной смерти не было, и дело возбудили по статье «Доведение до самоубийства». Родители погибшей категорически не согласны с этим и требуют участия в расследовании ФБР.

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