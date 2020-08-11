Киев, , 12:15 — REGNUM Видеозапись, на которой виден момент поджога автомобиля Tesla бывшего главы офиса президента Украины Андрея Богдана, опубликовало 11 августа издание Strana.ua.

На кадрах видно, как к автомобилю подходит неизвестный мужчина, кладёт под него сумку, поджигает, после чего спешно покидает парковку.

По данным журналистов издания, автомобиль сгорел полностью и не подлежит ремонту.

Напомним, ранее в Киеве сгорел автомобиль, в котором президент Украины Владимир Зеленский записал несколько роликов.

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