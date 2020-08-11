Увельский район, Челябинская область, , 12:06 — REGNUM В деревне Водопойка Челябинской области 36-летний гражданин получил смертельный удар электрическим током. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Тело было найдено вечером 9 августа на территории частного подворья. По предварительным данным, во время дождя гражданин работал электроинструментом. В этот момент его и травмировало.

По факту ЧП идёт проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего. Также назначено судебно-медицинское исследование.