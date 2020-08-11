Екатеринбург, , 12:10 — REGNUM Здание Арбитражного суда Свердловской области в Екатеринбурге эвакуировали по неизвестной причине. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как передаёт интернет-газета Znak, в 8:00 утра (время местное) сотрудникам и посетителем приказали покинуть здание. Отбой был дан около 9:20, все вернулись обратно.

«Нам просто сказали выйти, нас вывели — и все», — уточнили в структуре.

К зданию подъезжали полицейские и пожарные. В МЧС изданию предложили обратиться в структуры МВД, полицейские же пообещали дать комментарий по итогам проверочных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, здание Арбитражного суда «лжеминировали» в январе 2020 года. Взрывных устройств по итогу обнаружено не было.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге минируют все учебные учреждения и Арбитражный суд