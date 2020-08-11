Барнаул, , 11:41 — REGNUM Аномально жаркая погода с максимальной температурой воздуха +30°C и выше, а также местами высокая и чрезвычайная пожарная опасность в Западной Сибири сохранятся до 12−13 августа. Об этом сообщает CЦ ФГБУ «НИЦ «Планета» со ссылкой на материалы ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Северная зона видимости Planet.iitp.ru

«Постепенно циклонический вихрь из районов северного Казахстана распространит свое влияние на большую часть Западной Сибири. Облачности и дождей станет больше, жара начнет спадать, и температура воздуха к 13 августа понизится до +22… +27°C», — поясняют исследователи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что в ближайшие дни на территории региона сохранится аномально жаркая погода, жителей Алтайского края предупредили ещё 6 августа. От сильнейшей засухи пострадали десятки районов.

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