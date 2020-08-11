Уфа, , 11:39 — REGNUM Мужчина погиб во время пожара в неэксплуатируемом двухквартирном доме в Башкирии. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, информация о том, что в неэксплуатируемом двухквартирном доме в с. Урмантау Салаватского района начался пожар, поступила на пульт спасателям ночью 11 августа.

Прибыв на место пожара, огнеборцы зафиксировали открытое горение данного строения. В результате они ликвидировать пожар.

Сообщается, что во время борьбы с огнем спасатели обнаружили тело мужчины. В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

По сообщению пресс-службы государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, возможная причина этого пожара — неосторожность при курении. Погибший мужчина без определённого места жительства родился в 1981 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самарской области в результате пожара погибли четыре человека