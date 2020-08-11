Салехард, , 11:36 — REGNUM Жительница Ямала подозревается в истязании четырёх детей, находящихся под ее опекой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

По данным следствия, 43-летняя жительница села Газ-Сале Тазовского района на протяжении нескольких лет подвергала физическому и психическому насилию четверых опекаемых несовершеннолетних детей, 2010, 2013 и 2014 годов рождения.

Под опекой гражданки дети были лишены нормальных условий для отдыха и развития, считают следователи. Сейчас они находятся в социально-реабилитационном центре.

Против опекунши возбуждены уголовные дела по п. «а, г» ч.2 ст.117 УК РФ («Истязание несовершеннолетних») и по ст.156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Кроме того, будет дана всесторонняя правовая оценка действий сотрудников органов опеки и попечительства.