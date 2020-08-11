Винница, Украина, , 11:31 — REGNUM В Винницкой области Украины полицейские задержали пять грузовиков, перевозивших «львовский» мусор. Об этом сообщает 11 августа телеканал «1+1».

По словам журналистов, у водителей были при себе документы, подтверждающие львовское происхождение отходов.

В сюжете сказано, что грузовики несколько раз привозили мусор на территорию Винницкой области, выгружали его на пустыре, после чего нанятая техника засыпала отходы землёй. Незаконную свалку обнаружили местные жители и вызвали полицию.

«Начато уголовное производство по статье «Порча земель». В настоящее время транспортные средства, на которых вывозился мусор, изъяты и на них наложен арест, выясняются все обстоятельства», — рассказал заместитель руководителя винницкой полиции Александр Солдатов.

В мэрии Львова заявили, что утилизацией мусора занимаются частные структуры и пообещали разорвать с ними договор, если предприятия нарушили закон.

Напомним, в 2016 году на единственной Грибовичской свалке Львова вспыхнул пожар, после чего полигон закрыли. С тех пор фуры с львовским мусором «ловят» во всех уголках Украины.

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