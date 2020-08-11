Ярославль, , 11:24 — REGNUM В Ярославской области за последние сутки выявлено 39 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом. В последние полтора месяца в регионе фиксируется около 40 новых случаев ежедневно.

Статистика Информационный центр по коронавирусу в России

В августе прекратилось снижение количества пациентов на ковид-койках в больницах. По данным на 11 августа их 311, тогда как 1 августа в клиниках находились 298 пациентов. Ранее число госпитализированных больных неуклонно снижалось, например, 20 июля их было 430.

Новых летальных случаев за последние сутки не выявлено. Выздоровели 32 человека, всего — 5783.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области выявлено 37 новых случаев коронавируса