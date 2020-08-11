Барнаул, , 11:24 — REGNUM Алтайском крае вновь регистрируют массовый мор пчёл. Как сообщают «Вести-Алтай», в Шипуновском районе, по предварительным данным, пострадало около 80 пасек, половина из которых — незарегистрированные.

Пчеловоды говорят, 6 августа в одном из крестьянско-фермерских хозяйств без предупреждения провели масштабное опрыскивание посевов препаратом «Тод» (инсектицид широкого спектра действия), который относится к третьему классу опасности для человека и к первому — для пчёл. Как пояснил пчеловод Денис Точилов, после того, как гибельпчёл подтвердит специальная комиссия, пострадавшие обратятся в правоохранительные органы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года большие потери понесли пчеловоды в Советском, Зональном, Тальменском, Косихинском, Красногорском, Смоленском, Поспелихинском районах Алтайского края: мор пчёл постиг 81 пасеку.

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