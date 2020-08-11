Ровенский район, , 11:24 — REGNUM В Ровенском районе Саратовской области устанавливают обстоятельства и причины смерти двух человек. Об этом ИА сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Вечером 10 августа супруги вернулись домой в село Скатовка. Их 37-летний сын окрашивал стеллажи в погребе дома. Родители решили посмотреть, как продвигается работа, и спустились к сыну, которого обнаружили лежащим на полу. Испуганные супруги пытались оказать ему помощь, но не смогли поднять. Женщина решила остаться при пострадавшем, а отец побежал за помощью к соседям. Вернувшись, мужчина обнаружил жену и сына без признаков жизни. Приехавшие медики констатировали смерть 60-летней женщины и 37-летнего мужчины.

Экспертиза установит точные причины гибели матери и сына.

Ранее ИА REGNUM сообщало, тяжёлое отравление токсическим веществом получил полуторагодовалый мальчик в Касимове Рязанской области. Его эвакуировали вертолётом в Рязань. У полуторагодовалого пациента нарастала дыхательная недостаточность.

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