Дзун-Хемчикский район, Тува, , 11:07 — REGNUM В Дзун-Хемчикском районе Тувы супружеская пара едва не стала жертвой нападения группы из семи мужчин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, рано утром их машину остановили на трассе «Чадан — Баян-Тала».

Мужчину нападавшие избили, затем угрожая убийством, сели за руль и поехали в неизвестном направлении. Опасаясь за жизнь, паре удалось выпрыгнуть из движущейся машины и позвонить в полицию. Правоохранители оперативно ввели план перехват и обнаружили нарушителей на просёлочной дороге.

«Не подчиняясь законному требованию инспекторов об остановке транспортного средства, двое злоумышленников попытались скрыться, но вскоре были задержаны», — отметили в ведомстве.

Остальные также были задержаны в короткий срок. Возбуждено уголовное дело.

По словам потерпевшего, они готовы были отдать своё имущество, но нападавших это не заинтересовало. По данным полиции, причиной нападения стал конфликт на дороге — группе мужчина не понравилось то, что супруги проигнорировали просьбу о помощи.

Читайте также: Жителей Тувы будут судить за убийство мужчины и изнасилование его жены