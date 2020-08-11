Волгоград, , 11:04 — REGNUM Из-за работ экстренных служб на месте взрыва автозаправки изменены некоторые маршруты общественного транспорта Волгограда, сообщает администрация города.

Скоростной трамвай курсирует от станции «Ельшанка» до станции «Стадион «Монолит». Троллейбус № 12 идёт до остановки «Детский центр» по маршруту троллейбуса №9: поднимаясь на Вторую продольную через проспект Металлургов. Автобусный маршрут №95 объезжают перекрытую Первую продольную по улицам Ополченской и Тарифной.

Изменённые маршруты будут действовать до тех пор, пока экстренные службы не закончат работы на месте ЧП.