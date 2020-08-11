Иваново, , 10:46 — REGNUM Шесть человек пострадали в результате автоаварии с участием пассажирского автобуса и двух маршрутных такси в центре Иваново утром 11 августа.

Авария произошла около 09:30 на Шереметевском проспекте в районе медицинской академии. Автобус «Богдан» столкнулся со стоящим на остановке маршрутным такси, которое от удара врезалось в другую маршрутку.

В результате, по предварительным данным полиции, травмы, преимущественно ушибы, получили шесть человек — трое пассажиров автобуса и трое пассажиров первого маршрутного такси. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Водитель «Богдана» заявил об отказе тормозов у автобуса, сообщило Ivanovonews.