Томск, , 10:46 — REGNUM Сотрудники томского кафе лишились денег, поверив мошеннику. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 августа в управлении МВД России по Томской области.

По предварительным данным, на стационарный телефон в кафе позвонил мужчина, который представился директором заведения. В ходе разговора сотрудники кафе поверили мужчине, упомянувшему персональные данные сотрудников и другую информацию.

«Директор» заявил, что ему нужны деньги на покупку мебели в кафе. Необходимую сумму он попросил перевести на номер телефона. Сотрудники заведения перевели ему 20 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске жертвой мошенников стала 46-летняя бухгалтер.

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