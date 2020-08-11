Волгоград, , 10:48 — REGNUM Жилые дома, расположенные в районе взорвавшейся автозаправочной станции, обследовали в Волгограде. Специалисты мэрии и представители трёх управляющих компаний осмотрели 26 зданий.

Проверяющие оценили состояние фасадов, балконов и оконных блоков, конструктивных элементов. Повреждений не обнаружено. Специалистам предстоит ещё проверить асфальт и контактную сеть троллейбуса на Первой продольной магистрали — после того, как на месте происшествия закончат работы экстренные службы, сообщает информационное агентство «Высота 102».

Напомним, поручение оценить состояние жилых домов дал 10 августа губернатор Андрей Бочаров.