Горно-Алтайск, , 10:42 — REGNUM С наступлением августа на территории Республики Алтай активность клещей не снижается. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, на сегодня в регионе зарегистрировано 3743 случаев нападения на людей.

Всего с начала сезона сибирским клещевым тифом в республике заболели 185 человек, что почти вдвое превышает показатели прошлого года. В 1437 случаях жертвами нападений стали дети до 14 лет. Впрочем, реальное число случаев присасывания может быть больше.

«С конца июня и до конца августа к людям могут присасываться нимфы — это юная стадия развития клеща, размером от 1 до 2 миллиметров и часто люди не замечают этих маленьких паразитов!» — отметили в управлении.

Между тем, как предупреждают специалисты, нимфы также могут быть переносчиками различных заболеваний.

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