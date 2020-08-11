Ртищевский район, , 10:40 — REGNUM В Ртищевском районе Саратовской области погиб 8-летний мальчик, находившийся в автомобиле, который скатился в водоем. Следственные органы организовали проверку по факту гибели ребенка, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По предварительным сведениям, вечером 10 августа, супруги из Ртищево вместе с сыном и тремя племянниками на автомобиле «Лада Приора» приехали в село Песчанка на отдых и разбили рядом с водоемом палатку. Около часа ночи мужчина с 8-летним племянником отправились на машине за дровами для костра. Мужчина, подъехав к водоему, вышел из автомобиля, а ребенок остался на переднем пассажирском сидении. Внезапно машина покатилась и съехала в водоем, остановить авто водитель не смог. Мужчина нырнул в воду и разбил стекло с водительской стороны. Ребенка в салоне легковушки обнаружить не удалось. Тело мальчика нашли сотрудники областной службы спасения.

Следствие устанавливает все обстоятельства трагедии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Маркс Саратовской области 6 июля вечером во время отдыха на пляже утонула 8-летняя девочка. Ребенок с матерью, старшей сестрой и младшим братом отдыхали на городском пляже. Около 19 часов они начали сборы домой, но девочки решили напоследок искупаться. Мама с сыном остались на берегу. Через какое-то время старшая дочь сообщила матери, что ее сестра пропала под водой. Женщина позвала на помощь местного спасателя и медсестру. Девочку извлекли из воды, но спасти ее не удалось.

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