Уфа, , 10:45 — REGNUM Восемь пропавших туристов разыскивают в Башкирии. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По предварительной информации, 8 августа группа из восьми человек отправилась отдыхать на водопад Атыш Белорецкого района. Домой они должны были вернуться 9 августа, но на связь так и не вышли.

По тревоге были подняты сотрудники спасательного ведомства. Во время поисков спасатели помогли перебраться на другой берег группе туристов из 10 человек. Туристы рассказали, что видели восемь потерявшихся людей на водопаде. По предварительной информации, туристы ждут помощи спасателей.

Отмечается, что поиски осложнены тем, что группа не была зарегистрирована, а значит спасатели не знаю маршрут их передвижения.

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