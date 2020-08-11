Ульяновск, , 10:32 — REGNUM В Ульяновской области после прокурорской проверки возбуждено административное дело в отношении компании «Колос» за незаконное использование муниципальных участков площадью 20 гектаров. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, компания использует три муниципальных земельных участка, при этом она «не имеет оформленных в установленном порядке земельно-правовых документов». Общая площадь используемых муниципальных земель превышает 20 гектаров.

«Подобные незаконные действия влекли ущемление муниципальных интересов», — говорят в надзорном ведомстве.

Прокурор Майнского района завёл дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.1 КоАП РФ («Самовольное занятие земельного участка»). В сообщении отмечается, что на основании данного постановления фирму оштрафовали на 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Ульяновске прокуратура потребовала остановить строительство дома, который по проектной документации проходил как трёхэтажный, а фактически строился в пять этажей.

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