Архангельск, , 10:30 — REGNUM Под Архангельском на озере Лахта упал в воду частный гидроплан. Об этом иа сообщили в пресс-службе региональным следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

По предварительной информации гидроплан упал при взлете. На борту находились мужчина и женщина. Пассажирка не пострадала, а мужчина получил травмы различной степени тяжести. Местные рыбаки, заметив произошедшее, оказали первую помощь пострадавшим.

В настоящее время следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств происшедшего.