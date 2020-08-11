Ростов-на-Дону, , 10:30 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло днём 8 августа на трассе М-4 «Дон». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что водитель Toyota Camry не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем такой же марки и грузовым автомобилем Mercedes-Benz. Большегруз, двигаясь по инерции, столкнулся с движущимся в попутном направлении Nissan Juke. Предполагаемый виновник аварии погиб на месте происшествия. Два человека скончались в больнице, ещё один — получил травмы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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