Кабул, , 10:33 — REGNUM По меньшей мере один человек погиб и еще двое получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в Кабуле. Об этом 11 августа телеканал TOLOnews со ссылкой на городскую полицию.

По данным полиции, взрыв произошел около 7:00 утра по местному времени (5:30 мск) в районе Хайрхана.

«Один человек погиб и двое были ранены из-за взрыва магнитной мины в Кабуле», — также говорится в сообщении.

Кроме этого, указывается, что в настоящее время ведется расследование произошедшего и что на данный момент ни одна из террористических группировок, действующих на территории страны, не взяла на себя ответственность за инцидент.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 2 августа стало известно, что в афганской провинции Нангархар возле тюрьмы прогремел взрыв.