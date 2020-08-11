Ульяновск, , 10:17 — REGNUM В Ульяновской области за сутки пожарно-спасательные подразделения четыре раза выезжали на тушение сухой травы. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства на 11 августа, два травяных пожара зарегистрированы в Ульяновске, по одному — в Ульяновском и Радищевском районах. Общая площадь, пройденная огнём, превысила 0,1 гектаров.

Спасатели напоминают жителям, что необходимо избегать разведения костров на полях и в лесу, не бросать непотушенные окурки в траву, контролировать сжигание мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки в Ульяновской области зарегистрировано четыре травяных пожара, также спасатели тушили один лесной пожар в Ульяновском районе. Ранее лесные низовые пожары произошли возле населённых пунктов Заречное и Жадовка в Барышском районе, у посёлка Еремкино в Теренгульском районе.

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