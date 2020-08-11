Волгоград, , 10:16 — REGNUM Следователи восстановили события предшествующие взрыву автозаправки в Волгограде. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба», сообщили 11 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Установлено, что около 12:00 в подземный резервуар автозаправки производилась перекачивание топлива из автоцистерны с газом на полуприцепе. Полуприцеп был закреплён к кабине автомобиля МАЗ. Общий объём газа в цистерне составлял более 16 тонн или 32 тысячи литра.

«В какой-то момент во время заправки ёмкости произошло воспламенение трубопровода автоцистерны, сбрасывающего в атмосферу избыточное давление, что заметил водитель газовоза и сообщил об этом мастеру и заправщику, сразу же перекрывшим вентили подачи газа. Все находившиеся на заправке лица покинули станцию, сообщив в компетентные службы о возгорании. Спустя непродолжительное время на станции в результате возгорания произошел мощный хлопок, после которого последовала большая вспышка огня», — рассказали в СК.

Следователи не могут полностью осмотреть место происшествия, поскольку сохраняется опасность детонации газа в подземных резервуарах заправки. Концентрация газа в воздухе значительно превышает допустимые нормы. В офисе собственника заправки изъята техническая и иная документация, опрошены свидетели.